Германии предрекли возвращение статуса «больного человека Европы»

Destatis: объем производственных заказов в Германии упал на 11,7 % в июле

По итогам июля объем производственных заказов в крупнейшей экономике Евросоюза (ЕС) — Германии — упал на 11,7 процента к июньскому уровню. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis).

Официальный спад оказался значительно больше ожиданий аналитиков, которые предрекали сокращение на 4,3 процента. Динамика была обусловлена во многом крупными производственными заказами, без учета которых показатель увеличился бы на 0,3 процента. По итогам третьего квартала суммарный объем спроса, скорее всего, вырастет лишь на 0,1 процента.

Таким образом, темпы роста производственных заказов в Германии продолжат оставаться на низком уровне девять месяцев подряд. Это обстоятельство приближает экономику ФРГ к возврату статуса «больного человека Европы», который страна получила после объединения в 1990 году, пришли к выводу эксперты.

На фоне снижения деловой активности в промышленном секторе аналитики Кильского института обновили свой прогноз по темпам сокращения ВВП Германии. Если ранее они предрекали спад 0,3 процента по итогам 2023 года, то теперь ожидают снижения экономики страны на 0,3 процента к концу декабря. На ситуацию во многом оказывает давление слабый спрос в Китае, который является важнейшим торговым партнером ФРГ.

О высокой зависимости немецкого экспорта от КНР ранее предупреждал американский телеканал CNBC. Усиление противостояния Китая и США в высокотехнологическом секторе и введение торговых ограничений со стороны Пекина и Вашингтона создает дополнительные проблемы для экспортно ориентированной Германии. Это обстоятельство в среднесрочной перспективе может привести к тому, что в ближайшие годы экономика ФРГ будет расти медленнее, чем в США, Великобритании, Франции и Испании.