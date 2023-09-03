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08:53, 3 сентября 2023Экономика

Рецессию немецкой экономики связали с зависимостью от китайского рынка

CNBC: зависимость от китайского рынка привела к рецессии экономики Германии

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В последние годы экономика Германии стала предметом озабоченности для западных СМИ. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Отмечается, что экономика ФРГ превращается из локомотива Европы в «больного человека». По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в «Большой семерке» (G7) сокращение ВВП ожидает только Германию. Также страна сталкивается с различными проблемами, включая бюрократию и старение населения, при этом власти не предлагают никаких эффективных реформ для решения проблем. Более того, в министерстве экономики не верят в улучшение даже в среднесрочной перспективе, говорится в материале.

В следующие годы экономика Германии будет расти медленнее, чем в США, Великобритании, Франции и Испании. Рецессию немецкой экономики также связали с зависимостью от китайского рынка. В частности, введение торговых ограничений со стороны США также создает дополнительные проблемы для экспортно-ориентированной Германии, крупнейшим торговым партнером которой является КНР.

О том, что крупнейшая в Европе экономика из лидера роста превратилась в отстающего, ранее писал британский журнал The Economist. Отмечалось, что ветхая инфраструктура, чрезмерная бюрократия и устаревшие бизнес-модели превращают ФРГ в музей промышленности и технологий.

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    Марина Совина
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