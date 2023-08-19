В Британии заявили о находящейся в глубокой рецессии экономике Германии

Economist: экономика Германии оказалась в глубокой рецессии, перспективы мрачные

Немецкая экономика оказалась в глубокой рецессии, а перспективы на будущее мрачные, пишет британский журнал The Economist.

По данным издания, ветхая инфраструктура, чрезмерная бюрократия и устаревшие бизнес-модели превращают ФРГ в музей промышленности и технологий. Как указал автор, крупнейшая в Европе экономика из лидера роста превратилась в отстающего. «Сегодня там третий квартал подряд наблюдается спад или стагнация, и в итоге она в 2023 году может стать единственной крупной экономикой, у которой сокращается ВВП», — заявил он.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), рост в ФРГ в ближайшие пять лет будет медленнее, чем в США, Британии, Франции и Испании. По словам автора, почти четверть века назад Германию называли «больным человеком» Европы. Он считает, что она снова вернула себе этот «статус».

Ранее издание Rebelion писало, что на Германию надвигается экономический кризис из-за падения ВВП страны. Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за резкого роста цен на электроэнергию.