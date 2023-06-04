Германии предрекли экономический кризис

Rebelion: на Германию надвигается экономический кризис из-за падения ВВП страны

На Германию надвигается экономический кризис из-за падения ВВП страны. Об этом сообщает Rebelion.

Согласно данным Статистического агентства ФРГ, валовой внутренний продукт (ВВП) снижается уже второй квартал подряд. В первом квартале текущего года он сократился на 0,3 процента, а в четвертом квартале 2022-го — на 0,5 процента.

Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за резкого роста цен на электроэнергию. Стоимость на энергоносители поднялась из-за отказа покупать российское топливо. По данным издания, из-за отсутствия альтернативных источников поставок промышленность ФРГ столкнулась с проблемами, которые отрицательно сказались на экономике и местных жителях.

Автор материала подчеркнул, что при сохранении данной тупиковой ситуации, когда «экономический локомотив» Европы опускается в кризис, ЕС ждут тяжелые последствия.

В апреле правительство Германии вдвое повысило прогноз по уровню ВВП в 2023 году — до 0,4 процента с ожидавшихся в январе 0,2 процента. Министр экономики Роберт Хабек подчеркнул, что ожидаемый уровень «конечно, совсем не удовлетворительный по сравнению с докризисными годами, но по сравнению с тем, чего нам приходилось опасаться зимой, это настоящий прорыв». В 2024 году кабмин прогнозирует ускорение роста до 1,6 процента.