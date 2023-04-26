Правительство Германии вдвое повысило прогноз по росту экономики в 2023 году

Правительство Германии повысило прогноз по уровню ВВП в 2023 году с 0,2 до 0,4 процента

Правительство Германии вдвое повысило прогноз по уровню ВВП в 2023 году — до 0,4 процента с ожидавшихся в январе 0,2 процента. Об этом пишет Associated Press.

Министр экономики Германии Роберт Хабек подчеркнул, что прогнозируемый уровень «конечно, совсем не удовлетворительный по сравнению с докризисными годами, но по сравнению с тем, чего нам приходилось опасаться зимой, это настоящий прорыв». В 2024 году, как рассчитывает кабмин, рост ускорится до 1,6 процента.

Хабек добавил, что немецкая экономика продемонстрировала устойчивость в условиях энергетического кризиса, вызванного военными действиями на Украине. Как напоминает AP, вопреки потере поставок по «Северному потоку» в преддверии зимы Германия обзавелась большими запасами газа, сократила его потребление и открыла первые терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ). Это позволило стране пережить зиму без «энергетической катастрофы».

Министр экономики также заявил, что меры правительства по смягчению воздействия на население высоких цен на энергоносители оказались эффективными. По его словам, «инфляция прошла свой пик», хотя и остается высокой из-за цен на продовольствие. Стоимость энергоносителей при этом снижается.

Правительство улучшило прогноз по инфляции в 2023 году с 6 до 5,9 процента. По итогам прошлого года показатель был на уровне 6,9 процента, а в 2024 году должен упасть до 2,7 процента. В марте годовая инфляция составила 7,4 процента.

Ранее Бундесбанк дал предварительную оценку ВВП Германии в первом квартале 2023 года, согласно которой экономика немного выросла, хотя в предыдущем прогнозе предполагалось сокращение. Официальные данные по ВВП будут опубликованы 28 апреля.

В том числе лучше ожиданий показала себя промышленность, которая начала восстанавливаться быстрее. Увеличиваются заказы в производственном секторе, что может означать прохождение минимума спроса на товары промышленного производства. Снижение цен на газ, которые в прошлые кварталы стали одной из главных проблем, поддержало энергозатратные отрасли. Прогресс наметился в строительном секторе и автомобильной промышленности.