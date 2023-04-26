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19:56, 26 апреля 2023Экономика

Правительство Германии вдвое повысило прогноз по росту экономики в 2023 году

Правительство Германии повысило прогноз по уровню ВВП в 2023 году с 0,2 до 0,4 процента
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Jürgen Heinrich / imago-images.de / Globallookpress.com

Правительство Германии вдвое повысило прогноз по уровню ВВП в 2023 году — до 0,4 процента с ожидавшихся в январе 0,2 процента. Об этом пишет Associated Press.

Министр экономики Германии Роберт Хабек подчеркнул, что прогнозируемый уровень «конечно, совсем не удовлетворительный по сравнению с докризисными годами, но по сравнению с тем, чего нам приходилось опасаться зимой, это настоящий прорыв». В 2024 году, как рассчитывает кабмин, рост ускорится до 1,6 процента.

Хабек добавил, что немецкая экономика продемонстрировала устойчивость в условиях энергетического кризиса, вызванного военными действиями на Украине. Как напоминает AP, вопреки потере поставок по «Северному потоку» в преддверии зимы Германия обзавелась большими запасами газа, сократила его потребление и открыла первые терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ). Это позволило стране пережить зиму без «энергетической катастрофы».

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Министр экономики также заявил, что меры правительства по смягчению воздействия на население высоких цен на энергоносители оказались эффективными. По его словам, «инфляция прошла свой пик», хотя и остается высокой из-за цен на продовольствие. Стоимость энергоносителей при этом снижается.

Правительство улучшило прогноз по инфляции в 2023 году с 6 до 5,9 процента. По итогам прошлого года показатель был на уровне 6,9 процента, а в 2024 году должен упасть до 2,7 процента. В марте годовая инфляция составила 7,4 процента.

Ранее Бундесбанк дал предварительную оценку ВВП Германии в первом квартале 2023 года, согласно которой экономика немного выросла, хотя в предыдущем прогнозе предполагалось сокращение. Официальные данные по ВВП будут опубликованы 28 апреля.

В том числе лучше ожиданий показала себя промышленность, которая начала восстанавливаться быстрее. Увеличиваются заказы в производственном секторе, что может означать прохождение минимума спроса на товары промышленного производства. Снижение цен на газ, которые в прошлые кварталы стали одной из главных проблем, поддержало энергозатратные отрасли. Прогресс наметился в строительном секторе и автомобильной промышленности.

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Софья Ермакова
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