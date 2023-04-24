Крупнейшая экономика Европы начала расти лучше ожиданий

Бундесбанк: экономика Германии в первом квартале продемонстрировала рост выше ожиданий

По итогам первого квартала экономика Германии, крупнейшая в Европе, немного выросла, хотя в предыдущем прогнозе предполагалось сокращение. Об этом со ссылкой на ежемесячный доклад Бундесбанка пишет РИА Новости.

В том числе лучше ожиданий показала себя промышленность, которая начала восстанавливаться быстрее. Увеличиваются заказы в производственном секторе, что может означать прохождение минимума спроса на товары промышленного производства.

Снижение цен на газ, которое в прошлые кварталы стало одной из главных проблем, поддержало энергозатратные отрасли. Прогресс наметился в строительном секторе и автомобильной промышленности.

Оценка Бундесбанка в целом соответствует результатам последних опросов, говорящих о восстановлении ВВП Германии после снижения на 0,4 процента в четвертом квартале 2022 года.

В конце марта Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis) сообщило о значительном замедлении инфляции во многом благодаря падению цен на природный газ. Кроме того, предварительный композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) S&P Global Франции и Германии вырос до максимума за десять месяцев, что превысило ожидания аналитиков.

По оценкам главы Федерального сетевого агентства (ФСА) страны Клауса Мюллера, для заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ) в стране поставки газа из России не потребуются. Таким образом, можно говорить о снижении угрозы нехватки топлива в предстоящий зимний период.