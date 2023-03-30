Инфляция в крупнейшей экономике Европы замедлилась

Инфляция в Германии в марте снизилась до 7,8%

Инфляция в крупнейшей экономике Европы — Германии — значительно замедлилась в марте, во многом благодаря падению цен на природный газ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

По предварительному расчету, потребительские цены по стандартам ЕС (так называемый гармонизированный индекс потребительских цен) в Германии выросли на 7,8 процента в годовом выражении в марте по сравнению с подъемом на 9,3 процента в феврале. Несмотря на то что результат оказался немного хуже, чем ожидания экономистов в 7,5 процента, он все же может означать некоторую передышку для Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ключевая ставка в Европе с июня 2022 года была повышена в общей сложности на 350 базисных пунктов, чтобы справиться с растущей инфляцией.

Однако многие эксперты выражают беспокойство в связи с тем, что базовая инфляция, расчет которой не включает такие волатильные товары, как продовольствие и энергоносители, остается высокой. Например, в Испании общий показатель в этом месяце снизился почти вдвое — до 3,1 процента, тогда как базовый снизился лишь до 7,5 процента. Германия не приводит базовый показатель в предварительном отчете, но, по данным экспертов Bloomberg Economics, он увеличился с 5,4 процента в феврале до 5,7 процента в марте.

Окончательные мартовские данные станут известны 13 апреля. Аналитики отмечают, что в ближайшие месяцы инфляция должна оставаться значительно ниже показателей, зафиксированных осенью и зимой. Однако ценовое давление в крупнейшей экономике Европы по-прежнему вызывает беспокойство. Эксперты считают, что для ЕЦБ борьба с инфляцией осложнилась проблемами в банковском секторе по всему миру, которые могут помешать кредитованию и сдержать экономический рост.

Ранее стало известно о рекордном росте частного сектора двух крупнейших экономик еврозоны в марте. Предварительный композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) S&P Global в Германии составил 52,6 пункта против 50,7 пункта месяцем ранее, что намного превысило ожидания аналитиков. Во Франции индекс подскочил до 54 пунктов, также превзойдя оценки экономистов.