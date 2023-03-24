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17:38, 24 марта 2023Экономика

Крупнейшие экономики Европы показали рекордный рост

Предварительный композитный индекс PMI еврозоны в марте превысил ожидания аналитиков

Фото: Dylan Gillis / Unsplash

Экономики Германии и Франции демонстрируют рекордный рост частного сектора за последние 10 месяцев, сообщает Bloomberg. Устойчивость сферы услуг при этом компенсировал спад в промышленности.

Предварительный композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) S&P Global двух крупнейших экономик еврозоны вырос в марте. В Германии он составил 52,6 пункта против 50,7 пункта месяцем ранее, что намного превысило ожидания аналитиков. Во Франции индекс подскочил до 54 пунктов, также превзойдя оценки экономистов. Высокие показатели были зафиксированы и в остальных странах еврозоны, где общий композитный PMI вырос до 54,1 пункта.

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Однако производственные показатели обеих стран оставались ниже 50-процентного порога, отделяющего рост от спада, что может быть опасным сигналом, особенно для промышленного гиганта Германии.

Фил Смит из S&P Global считает, что производственному сектору не хватает динамики, а новые заказы продолжают снижаться на фоне осторожности клиентов и избыточных запасов. Однако, подчеркнул он, немецкая экономика сделала еще один небольшой шаг в правильном направлении в марте. Советники канцлера Германии Олафа Шольца ранее отмечали, что помогла региону необычно теплая зима, снизившая опасения по поводу энергоносителей. По их оценкам, Германия избежит спада экономики в 2023 году. В свою очередь Центральный банк Франции пересмотрел свои прогнозы состояния экономики в сторону повышения.

Ранее европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что годовая инфляция в еврозоне по итогам февраля 2023 года замедлилась до 8,5 процента и оказалась на самом низком уровне с мая 2022 года. Такой результат обеспечило резкое падение темпов роста цен на энергоносители (с 18,9 до 13,7 процента), которые вносят существенный вклад в общий показатель.

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Влада Горячева
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