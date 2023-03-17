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15:32, 17 марта 2023Экономика

Инфляция в еврозоне ожидаемо замедлилась

Годовая инфляция еврозоны по итогам февраля 2023 года снизилась до 8,5 процента
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Годовая инфляция в еврозоне по итогам февраля 2023 года замедлилась до 8,5 процента. Об этом сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Данные оправдали ожидания аналитиков и совпали с предварительной оценкой. Темп роста цен замедлился по сравнению с январскими 8,6 процента, и инфляция оказалась на самом низком уровне с мая 2022 года, когда показатель был равен 8,1 процента. Повышение цен на энергоносители в феврале резко затормозилось — с 18,9 до 13,7 процента, а продукты питания, алкоголь и табак дорожали быстрее — на 15 процентов против 14,1 процента в январе.

16 марта Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов — базовая процентная ставка была увеличена до 3,5 процента, ставка по депозитам — до 3 процентов, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — до 3,75 процента.

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Влада Горячева
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