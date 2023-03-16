Европейский Центробанк поднял базовую ставку
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.
То есть базовая процентная ставка увеличена до 3,5 процента, ставка по депозитам — до 3 процентов, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — до 3,75 процента. В ЕЦБ прогнозируют инфляцию в среднем на уровне 5,3 процента в 2023 году, 2,9 процента — в 2024-м, а к 2025 году, согласно прогнозам, она должна замедлиться до 2,1 процента.
Решение об ужесточении денежно-кредитной политики ЕЦБ принял, несмотря на банковский кризис. Регулятор настаивает, что банковская система находится в устойчивом состоянии. «Совет управляющих внимательно следит за текущей напряженностью на рынке и готов реагировать по мере необходимости для сохранения ценовой и финансовой стабильности в еврозоне», — говорится в пресс-релизе.