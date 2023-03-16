Европейский Центробанк поднял базовую ставку

ЕЦБ принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

То есть базовая процентная ставка увеличена до 3,5 процента, ставка по депозитам — до 3 процентов, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — до 3,75 процента. В ЕЦБ прогнозируют инфляцию в среднем на уровне 5,3 процента в 2023 году, 2,9 процента — в 2024-м, а к 2025 году, согласно прогнозам, она должна замедлиться до 2,1 процента.

Решение об ужесточении денежно-кредитной политики ЕЦБ принял, несмотря на банковский кризис. Регулятор настаивает, что банковская система находится в устойчивом состоянии. «Совет управляющих внимательно следит за текущей напряженностью на рынке и готов реагировать по мере необходимости для сохранения ценовой и финансовой стабильности в еврозоне», — говорится в пресс-релизе.