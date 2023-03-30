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10:41, 30 марта 2023Экономика

Германия сможет пережить следующую зиму без российского газа

Глава ФСА Германии: газохранилища страны могут быть заполнены без газа из России
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Frank Hammerschmidt / Globallookpress.com

Подземные газовые хранилища (ПХГ) Германии могут быть заполнены к следующей зиме без поставок газа из России, заявил глава Федерального сетевого агентства (ФСА) страны Клаус Мюллер. Его слова передает ТАСС.

Мюллер объяснил, что по итогам текущего отопительного сезона в хранилищах страны остались запасы топлива, позволяющие заполнить ПХГ летом без российского трубопроводного газа. По данным регулятора, утром 14 ноября прошлого года, в начале сезона, уровень заполнения ПХГ достиг 100 процентов. По состоянию на утро 28 марта, газовые хранилища заполнены на 64,3 процента.

Глава агентства добавил, что Германии удалось успешно пережить эту зиму, и следующий сезон страна также сможет перенести хорошо. Однако Мюллер предупредил, что стране стоит хорошо подготовиться, поскольку в случае наступления более сильных холодов ФРГ потребуется значительно больше топлива.

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После начала военных действий на Украине и резкого сокращения потоков российского газа в Европу Германия стала экономить топливо и наращивать поставки сжиженного природного газа (СПГ). Ранее репсублика была одной из самых зависимых стран от российского газа — до февраля прошлого года доля России в импорте ФРГ составляла 52 процента.

В начале марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз избавился от зависимости от поставок газа и нефти из России. Она напомнила, что Россия за восемь месяцев сократила экспорт газа в Европу на 80 процентов. Однако блок смог компенсировать выпавшие объемы «за счет напряженной работы».

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Мария Грушко
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