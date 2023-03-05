Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:26, 5 марта 2023Экономика

В Европе заявили об избавлении от зависимости от поставок газа из России

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что ЕС избавился от зависимости от нефти и газа из России

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз избавился от зависимости от поставок газа и нефти из России. Об этом сообщает ТАСС.

«Зависимость Европы от поставок российских нефти и газа сегодня уже в прошлом», — сказала она во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Глава ЕК напомнила, что Россия за восемь месяцев сократила экспорт газа в Европу на 80 процентов. Однако ЕС смог компенсировать это «за счет напряженной работы».

При этом Урсула фон дер Ляйен признала, что Европе помогли союзники. «Разумеется, помогли хорошие друзья, такие как США и Норвегия, которые нас поддержали поставками сжиженного и трубного газа», — отметила она.

Ранее Еврокомиссия спрогнозировала дефицит и подорожание газа следующей зимой. Предполагается, что в 2024 году Европу ожидают повышенные иски инфляции, поскольку «ценовое давление может оказаться более внушительным, чем ожидалось».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Китайское правительство заявило о намерении не поставлять оружие России
ЦСКА проиграл «Сочи» в матче РПЛ
В Европе заявили об избавлении от зависимости от поставок газа из России
В ЛНР заявили о гибели мирного жителя на бывшей линии разграничения
Москвичам пообещали погоду с «женским характером»
В греческий порт прибыло судно с военной техникой США
В США заявили о плане Запада разделить Украину надвое
Большинство французов проголосовало за допуск россиян к Олимпиаде-2024
Названо время возвращения Болсонару в Бразилию
Военный самолет приготовился к аварийной посадке в российском аэропорту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.