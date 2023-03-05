В Европе заявили об избавлении от зависимости от поставок газа из России

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что ЕС избавился от зависимости от нефти и газа из России

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз избавился от зависимости от поставок газа и нефти из России. Об этом сообщает ТАСС.

«Зависимость Европы от поставок российских нефти и газа сегодня уже в прошлом», — сказала она во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Глава ЕК напомнила, что Россия за восемь месяцев сократила экспорт газа в Европу на 80 процентов. Однако ЕС смог компенсировать это «за счет напряженной работы».

При этом Урсула фон дер Ляйен признала, что Европе помогли союзники. «Разумеется, помогли хорошие друзья, такие как США и Норвегия, которые нас поддержали поставками сжиженного и трубного газа», — отметила она.

Ранее Еврокомиссия спрогнозировала дефицит и подорожание газа следующей зимой. Предполагается, что в 2024 году Европу ожидают повышенные иски инфляции, поскольку «ценовое давление может оказаться более внушительным, чем ожидалось».