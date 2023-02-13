Еврокомиссия спрогнозировала дефицит газа следующей зимой

Еврокомиссия спрогнозировала дефицит газа в странах Евросоюза следующей зимой

Еврокомиссия (ЕК) спрогнозировала дефицит газа в странах Евросоюза (ЕС) следующей зимой. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте ЕК.

ЕК также допустила рост цен на газ. «Внешний спрос также может оказаться более устойчивым после возобновления экономического роста в Китае, что может подстегнуть глобальную инфляцию», — говорится в документе. Ожидается, что в следующем году будут повышены риски инфляции, так как «ценовое давление может оказаться более внушительным, чем ожидалось».

Авторы доклада добавили, что риски инфляции в значительной степени связаны с изменениями на энергетическом рынке. Также уточняется, что прогноз был сделан с учетом того, что конфликт на Украине не будет усиливаться, но при этом и не завершится.

«Мы вошли в 2023 год на более прочной основе, чем ожидалось: риски рецессии и нехватки газа исчезли, а безработица остается на рекордно низком уровне», — отметил комиссар по экономике Паоло Джентилони. По его словам, Европе еще предстоит трудный период.

Ранее глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран заявил, что Россия уже проиграла энергетическую войну с Евросоюзом. По его словам, европейские страны научились обходиться без российских энергоресурсов, а Москва останется без крупнейшего с советских времен покупателя. При этом перенаправить свой газ ей некуда, строительство газопроводов того же объема в Азию займет не менее десяти лет.