Глава Andurand Capital Андюран заявил, что Россия уже проиграла энергетическую войну с ЕС

Глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран в интервью Financial Times заявил, что Россия уже проиграла энергетическую войну с Европейским союзом (ЕС).

По его словам, европейцы быстро научились обходиться без поставок российских энергоресурсов. «Очень высокие цены на газ и электроэнергию в Европе были очень плохи для мировой экономики, но теперь они вернулись на более разумный уровень. Теперь, когда Европа привыкла жить без российского газа, зачем им вообще к нему возвращаться?» — отметил эксперт.

Андюран добавил, что Россия навсегда потеряла своего крупнейшего покупателя. По его словам, на то, чтобы построить достаточно трубопроводов в Азию, потребуется не менее десяти лет. «А если Россия сможет продавать газ только Китаю, Пекин получит возможность диктовать цену», — добавил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Европу «наркоманом», зависящим от российского газа. По словам политика, западные страны очень слабы, что вынудило их отказаться от борьбы за свободу ради сотрудничества с Россией. «Запад променял борьбу за свободу на контракты с российскими олигархами», — заявил Моравецкий. Он подчеркнул, что Европа нуждается в поставках и соглашается на любые цены на топливо