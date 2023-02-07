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03:50, 7 февраля 2023Мир

В Польше назвали Европу «наркоманом» из-за зависимости от России

Премьер Польши Моравецкий: Европа похожа на наркомана, зависящего от российского газа
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Европу «наркоманом», зависящим от российского газа. Его слова приводит РИА Новости.

По словам политика, западные страны очень слабы, что вынудило их отказаться от борьбы за свободу ради сотрудничества с Россией. «Запад променял борьбу за свободу на контракты с российскими олигархами», — заявил Моравецкий. Он подчеркнул, что Европа нуждается в поставках и соглашается на любые цены на топливо.

Польский премьер добавил, что Евросоюз столкнулся с выбором между победой России и «ренессансом западной культуры». Он указал, что на сегодняшний день идет борьба за установление нового мирового порядка.

Ранее Европе предсказали трудности с пополнением запасов газа без поставок из России. Отмечалось, что европейские цены на газ, которые достигали 600 долларов за баррель в пересчете на нефть, упали до показателя в 20 процентов от своего максимума.

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Варвара Кузьмина
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