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02:43, 6 февраля 2023Экономика

Европе предрекли трудности с газом без поставок России

Nihon Keizai: Европа затруднится пополнить запасы газа без поставок России в 2023 году
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Unsplash

Европа столкнется с трудностями, когда захочет пополнить запасы газа. С таким мнением выступил журналист Кэн Кояма в материале для японского издания Nihon Keizai.

Журналист напомнил, что в прошлом году мир столкнулся с резким подорожанием энергоносителей и с перебоями в поставках сырья. По его мнению, обстановка в 2023 году также останется непредсказуемой. В частности, Европа затруднится пополнить запасы газа без поставок России.

Кояма добавил, что европейские цены на газ, достигавшие 600 долларов за баррель в пересчете на нефть, рухнули до показателя в 20 процентов от своего максимума. «Вместе с тем в будущем запасы будут истощаться, и без российского газа будет трудно пополнить их на следующую зиму», — подчеркнул он.

Если предполагаемый автором сценарий сбудется, то основных стран-потребителей ждет конкуренция из-за дополнительных поставок сжиженного природного газа (СПГ). Автор допустил, что газ может снова подорожать и «потянуть за собой нефтяные котировки».

Ранее российские аналитики спрогнозировали подорожание нефтепродуктов в Европе. По их мнению, стоимость ресурсов может вырасти на 20-30 процентов.

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Марина Совина
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