Европе предрекли подорожание нефтепродуктов

«Известия»: нефтепродукты в Европе подорожают на 20-30% из-за потолка цен против России

В ближайшее время в Европе вырастет стоимость нефтепродуктов. Об этом заявили «Известиям» опрошенные эксперты.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что нефтепродукты в Европе подорожают на 20-30 процентов на фоне вступления потолка цен на сырье из России. Теперь европейские страны будут покупать ресурсы у Москвы не напрямую, а через перерабатывающие предприятия в Индии, Китае и других государствах. Эксперт объяснил, что стоимость ресурсов изменится из-за увеличения логистического плеча.