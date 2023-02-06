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02:11, 6 февраля 2023Экономика

Европе предрекли подорожание нефтепродуктов

«Известия»: нефтепродукты в Европе подорожают на 20-30% из-за потолка цен против России

В ближайшее время в Европе вырастет стоимость нефтепродуктов. Об этом заявили «Известиям» опрошенные эксперты.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что нефтепродукты в Европе подорожают на 20-30 процентов на фоне вступления потолка цен на сырье из России. Теперь европейские страны будут покупать ресурсы у Москвы не напрямую, а через перерабатывающие предприятия в Индии, Китае и других государствах. Эксперт объяснил, что стоимость ресурсов изменится из-за увеличения логистического плеча.

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Марина Совина
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