Депутат Журавлев: Без ликвидации украинской верхушки России не обойтись

Понимая, что успехи на поле боя не светят, Украина продолжает террористические удары по российской территории, поэтому России без ликвидации украинской правящей верхушки не обойтись, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Глава компании Wildberries Татьяна Ким пообещала оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ходе ночной атаки на объекты компании в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. Об этом российская предпринимательница сообщила в своем Telegram-канале.

Журавлев отметил, что Вооруженными силами Украины (ВСУ) выбираются не просто мирные объекты, которые по определению охраняются хуже военных, а те, на которых убить можно как можно больше людей. По его словам, в этом нет особой логики, поскольку глупо было бы надеяться, что удары по складам маркетплейса приведут к антивоенным выступлениям в России. Депутат напомнил, что абсолютное большинство россиян поддерживает специальную военную операцию на Украине.

«Просто людоедские власти Украины стараются убить как можно больше русских, не важно, принимают ли они участие в боевых действиях или нет. Именно поэтому без ликвидации украинской верхушки не обойтись, они не успокоятся и умеют только стрелять по беззащитным — качество, которое в реальной войне вряд ли пригодится, а вот в террористической используется на всю катушку», — прокомментировал парламентарий.

Ранее депутат Колесник заявил, что ударами по складам в Котовске и Электростали президент Украины Владимир Зеленский выполняет ранее объявленный план о 40-дневной операции против России, подтверждая тем самым его террористическую направленность.