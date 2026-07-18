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14:25, 18 июля 2026Россия

«Ланцет» российского спецназа сорвал ротацию ВСУ

Удар «Ланцета» группировки войск «Восток» сорвал ротацию ВСУ на запорожском направлении
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Удар дрона-камикадзе комплекса ZALA «Ланцет» отдельной бригады спецназа группировки российских войск «Восток» сорвал ротацию ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщила компания ZALA в Telegram.

Производитель опубликовал ролик, демонстрирующий удар «Ланцета» по позиции противника. Барражирующий боеприпас уничтожил замаскированную в лесном массиве технику. Поражение цели зафиксировал разведывательный беспилотник Z-16.

В состав разведывательно-ударного комплекса (РУК) «Ланцет» входят разведчики Z-16, а также барражирующие боеприпасы «Изделие-51» и «Изделие-52».

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Ранее в июле Telegram-канал «Военная хроника» допустил, что Вооруженные силы России получили новую модификацию барражирующего боеприпаса «Ланцет». Аппарат оснащен новой антенной.

В июне стало известно, что Африканский корпус Министерства обороны России впервые применил «Ланцет» в Мали.

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