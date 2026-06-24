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11:48, 24 июня 2026Наука и техника

Российский «Ланцет» впервые применили в Африке

Дрон-камикадзе «Ланцет» Африканского корпуса впервые применили в Мали
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Африканского корпуса Министерства обороны России впервые применили разведывательно-ударный комплекс (РУК) «Ланцет» в Мали. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал группы компаний ZALA.

Пикап боевиков обнаружили в регионе Томбукту при помощи разведывательного дрона Z-16. Противник вел наблюдение за военными объектами. После обнаружения цель поразили дроном-камикадзе «Ланцет». Разведчик зафиксировал уничтожение машины.

«Удар по боевикам в регионе Томбукту стал первым опубликованным в открытых источниках применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" на Африканском континенте», — говорится в сообщении.

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В апреле компания-разработчик рассказала, что искусственный интеллект, который интегрирован в РУК «Ланцет», позволяет барражирующим боеприпасам уничтожать цели даже под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.

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