Работу «Ланцетов» под воздействием РЭБ объяснили

ZALA: ИИ позволяет «Ланцету» уничтожить цель под воздействием РЭБ

Искусственный интеллект (ИИ), который интегрирован в разведывательно-ударный комплекс «Ланцет», позволяет российским дронам-камикадзе уничтожать цели даже под воздействием систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Работу «Ланцетов» в условиях подавления объяснила группа компаний ZALA в Telegram.

Установленный на «Ланцеты» программно-аппаратный комплекс ИРРА способен принимать ключевые решения в момент атаки. Он автоматически обнаруживает, идентифицирует и сопровождает цели в режиме реального времени. Алгоритмы машинного зрения обеспечивают наведение по подтвержденной команде оператора.

«Такой подход сокращает время реакции и снимает часть нагрузки с расчета. Даже в условиях активного радиоэлектронного подавления, при разрыве каналов связи "Ланцет" сохраняет наведение на цель без вмешательства человека», — рассказал производитель.

В марте начальник расчета беспилотников группировки российских войск «Центр» с позывным Арбалет сообщил, что «Ланцеты» поражали цели на дальности более 130 километров.