Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:53, 7 апреля 2026

Работу «Ланцетов» под воздействием РЭБ объяснили

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Искусственный интеллект (ИИ), который интегрирован в разведывательно-ударный комплекс «Ланцет», позволяет российским дронам-камикадзе уничтожать цели даже под воздействием систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Работу «Ланцетов» в условиях подавления объяснила группа компаний ZALA в Telegram.

Установленный на «Ланцеты» программно-аппаратный комплекс ИРРА способен принимать ключевые решения в момент атаки. Он автоматически обнаруживает, идентифицирует и сопровождает цели в режиме реального времени. Алгоритмы машинного зрения обеспечивают наведение по подтвержденной команде оператора.

«Такой подход сокращает время реакции и снимает часть нагрузки с расчета. Даже в условиях активного радиоэлектронного подавления, при разрыве каналов связи "Ланцет" сохраняет наведение на цель без вмешательства человека», — рассказал производитель.

В марте начальник расчета беспилотников группировки российских войск «Центр» с позывным Арбалет сообщил, что «Ланцеты» поражали цели на дальности более 130 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok