Наука и техника
16:12, 3 марта 2026Наука и техника

Раскрыта дальность российских «Ланцетов»

МО РФ: Дальность российских дронов-камикадзе «Ланцет» — более 130 километров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы расчета беспилотников группировки войск «Центр» поражали цели дронами-камикадзе «Ланцет» на дальности более 130 километров. Возможности аппаратов раскрыл начальник расчета с позывным Арбалет, слова которого приводит Минобороны России (МО РФ).

«Мы самое дальнее поражали 135-136 километров. В среднем мы летаем до 90 километров, находим цели. Это считается глубокий тыл ВСУ», — сказал начальник.

По его словам, ударному аппарату Х-51 из состава комплекса «Ланцет» практически не страшны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Арбалет добавил, что производитель регулярно выпускает обновления программного обеспечения «Ланцетов».

Военнослужащий подчеркнул, что система автоматического захвата целей, работающая на основе искусственного интеллекта, обеспечивает почти стопроцентное поражение.

В январе военкор Александр Коц рассказал, что ударные «Ланцеты», которые стоят около 35 тысяч долларов, уничтожают в зоне СВО танки стоимостью в миллионы долларов.

