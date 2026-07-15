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10:41, 15 июля 2026Наука и техника

ВС России получили новую модификацию «Ланцета»

ВС России получили модификацию барражирующего боеприпаса «Ланцет» с новой антенной
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России получили новую модификацию барражирующих боеприпасов «Ланцет», считает Telegram-канал «Военная хроника».

По данным издания, модификация российского дрона «оснащена новой антенной, установленной на верхней части фюзеляжа, и представляет собой печатную антенну с перекрещивающимися диполями». Telegram-канал допускает, что антенна предназначена для высокоточного позиционирования по глобальным навигационным спутниковым системам или усиления связи.

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В июне Telegram-канал группы компаний ZALA заметил, что бойцы Африканского корпуса Министерства обороны России впервые применили разведывательно-ударный комплекс «Ланцет» в Мали.

В том же месяце в группе компаний на полях международного военно-морского салона «Флот — 2026» заявили, что барражирующий боеприпас «Ланцет» может при разрыве связи с оператором довести начатую атаку до конца без участия человека.

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