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08:49, 13 июня 2026Наука и техника

Раскрыта способность «Ланцета» довести атаку до конца даже без участия человека

Zala: «Ланцет» при разрыве связи способен довести атаку до конца без участия человека
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Барражирующий боеприпас «Ланцет» может при разрыве связи с оператором довести начатую атаку до конца без участия человека. Об этой его особенности заявили в компании Zala на полях Международного военно-морского салона «Флот-2026», передает ТАСС.

Программно-аппаратный комплекс ИРРА, которым оснащен боеприпас, дает ему возможность действовать в автономном режиме, например, когда средства радиоэлектронной борьбы противника (РЭБ) заглушают связь.

«Система маркирует потенциальные цели, а после подтверждения оператора автономно захватывает и сопровождает объект; при разрыве каналов связи боеприпас сохраняет способность довести атаку до конца», — рассказали в Zala. Это позволяет сократить время реагирования и снизить нагрузку на расчет.

Ранее глава офиса украинского президента Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал оружие опаснее «Орешника» для республики. Он полагает, что наибольшую проблему для украинского неба создают российские «Искандеры», комплексы С-400 для наземных ударов, а также крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

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