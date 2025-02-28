В Германии заявили о максимальном уровне безработицы

Интерфакс: Власти Германии не сумели сбить безработицу с 6,2 процента

В феврале 2025 года безработица в Германии осталась на отметке 6,2 процента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Отмечается, что это максимальное значение данного показателя с октября 2020 года. Количество безработных в Германии выросло в феврале на пять тысяч.

В январе 2025 года суммарное число безработных в ФРГ выросло в общей сложности на 11 тысяч человек. В октябре прошлого года в этой крупнейшей экономике Евросоюза (ЕС) количество безработных достигло 2,86 миллиона человек.

Что касается общего уровня безработицы в еврозоне, то в декабре минувшего года он вырос до 6,3 процента. В конце 2024 года в ЕС насчитали почти 13 миллионов безработных.