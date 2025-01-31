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13:14, 31 января 2025Экономика

Безработица в Германии достигла максимума с октября 2020 года

Уровень безработицы в Германии достиг 6,2 процента по итогам января
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Michael Gstettenbauer / Globallookpress.com

По итогам января 2025 года уровень безработицы в Германии, экономика которой является крупнейшей в еврозоне, достиг максимального с октября 2020-го показателя в 6,2 процента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ.

Суммарное число безработных в Германии в первом месяце этого года увеличилось в общей сложности на 11 тысяч человек. Официальные данные по безработице совпали с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics экономистов. В то же время прирост безработных оказался ниже, чем ожидали эксперты. Те предполагали, что по итогам января количество нетрудоустроенных граждан в ФРГ увеличится на 14 тысяч.

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Ранее сотрудники Статистической службы Евросоюза (Eurostat) сообщили, что в декабре 2024 года уровень безработицы в еврозоне вырос до 6,3 процента. В месячном выражении показатель увеличился на 0,1 процентного пункта (п.п.), а в годовом — сократился на 0,2 п.п.

Уровень безработицы в ЕС по итогам последнего месяца 2024 года вырос на 0,1 п.п. в сравнении с ноябрьским показателем и достиг отметки в 5,9 процента. К концу декабря количество нетрудоустроенных в Евросоюзе составило 12,978 миллиона человек. Подавляющая часть безработных пришлась на страны еврозоны (10,83 миллиона). При этом доля нетрудоустроенных среди женщин оказалась больше, чем у мужчин, — 6,1 против 5,7 процента.

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