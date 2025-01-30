В еврозоне стало больше безработных

Евростат: Уровень безработицы в еврозоне вырос до 6,3 процента

В декабре минувшего года уровень безработицы в еврозоне вырос до 6,3 процента. Об этом сообщило Евростат.

В ноябре речь шла о 6,2 процента, а в декабре 2023 года — о 6,5. Уровень безработицы в Европейском союзе также вырос: с 5,8 процента в ноябре до 5,9 процента в декабре.

Отмечается, что на конец 2024 года в Евросоюзе насчитали 12,978 миллиона безработных. Из них 10,830 миллиона в зоне евро.

Кроме того, в ЕС 2,927 миллиона нетрудоустроенных — это молодые люди в возрасте до 25 лет. Что касается уровня безработицы среди мужчин, то он составил 5,7 процента, а среди женщин — 6,1 процента.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Германии резко повысился уровень безработицы. Если эксперты предсказали увеличение соответствующего показателя на 3,5 тысячи, то в в действительности он вырос на 17 тысяч человек. При этом в апреле 2024 года безработица в Европе упала до рекордно низкого уровня.