Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:14, 30 января 2025Экономика

В еврозоне стало больше безработных

Евростат: Уровень безработицы в еврозоне вырос до 6,3 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Marcelo del Pozo / Reuters

В декабре минувшего года уровень безработицы в еврозоне вырос до 6,3 процента. Об этом сообщило Евростат.

В ноябре речь шла о 6,2 процента, а в декабре 2023 года — о 6,5. Уровень безработицы в Европейском союзе также вырос: с 5,8 процента в ноябре до 5,9 процента в декабре.

Отмечается, что на конец 2024 года в Евросоюзе насчитали 12,978 миллиона безработных. Из них 10,830 миллиона в зоне евро.

Кроме того, в ЕС 2,927 миллиона нетрудоустроенных — это молодые люди в возрасте до 25 лет. Что касается уровня безработицы среди мужчин, то он составил 5,7 процента, а среди женщин — 6,1 процента.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Германии резко повысился уровень безработицы. Если эксперты предсказали увеличение соответствующего показателя на 3,5 тысячи, то в в действительности он вырос на 17 тысяч человек. При этом в апреле 2024 года безработица в Европе упала до рекордно низкого уровня.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На борту разбившегося в США лайнера были 14 фигуристов и тренеров. Среди погибших чемпионы мира из России и ученица Тарасовой

      В России заявили о заморозке проекта по продаже вина онлайн

      Россиянина осудили на 13 лет за поджоги на железной дороге по заданию Украины

      Врач развеял миф о безопасной дозе алкоголя

      Нападение гигантской рыбы на русалку из России сняли на видео

      Крупнейшая экономика Европы сократилась сильнее прогноза

      Опубликована аудиозапись с угрозами «служащему дяде Вове за кусок хлеба» бойцу СВО

      Тейлор Свифт вышла на публику в наряде за миллион рублей

      Появились сообщения об ударе по объекту ВСУ в Краматорске

      Россиянин потерял 20 миллионов рублей из-за невкусного круассана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше