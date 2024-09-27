Уровень безработицы в крупнейшей экономике Европы резко вырос

Bloomberg: число безработных в сентябре в Германии выросло на 17 тысяч человек

Уровень безработицы в Германии резко вырос вопреки ожиданиям экспертов. О ситуации на рынке труда крупнейшей экономики Европы сообщает Bloomberg.

В сентябре число безработных увеличилось на 17 тысяч человек, в то время как аналитики предполагали рост на 3,5 тысячи. При этом уровень безработицы остался на прежних шести процентах.

«Осеннее оживление на рынке труда протекает вяло», — признала глава Федерального агентства по труду Андреа Налес.

Тенденция связана с повсеместной нехваткой квалифицированного персонала, что затруднило бы наем работников в условиях экономического подъема. Немецкие компании неохотно сокращают персонал, несмотря на снижение спроса внутри страны и на важнейших экспортных рынках. При этом занятость росла более медленными темпами, а количество вакансий сократилось примерно на 15 процентов во втором квартале.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что быстрого восстановления крупнейшей экономики Европы не предвидится. Индикатор ожиданий института Ifo упал до 86,3 — это самый низкий показатель с февраля.

«Мы видим эту слабость по всем направлениям — машиностроение, химическая промышленность, электрооборудование и автомобильная промышленность», — заявил президент Ifo Клеменса Фюст.

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер назвал темпы экономического развития страны «абсолютно неудовлетворительными». Успехи государства в социальной и экологической сферах должны опираться на прочный экономический фундамент, но ему не уделяется достаточного внимания и ФРГ уже десять лет теряет конкурентоспособность.