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12:35, 27 сентября 2024Экономика

Уровень безработицы в крупнейшей экономике Европы резко вырос

Bloomberg: число безработных в сентябре в Германии выросло на 17 тысяч человек

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Уровень безработицы в Германии резко вырос вопреки ожиданиям экспертов. О ситуации на рынке труда крупнейшей экономики Европы сообщает Bloomberg.

В сентябре число безработных увеличилось на 17 тысяч человек, в то время как аналитики предполагали рост на 3,5 тысячи. При этом уровень безработицы остался на прежних шести процентах.

«Осеннее оживление на рынке труда протекает вяло», — признала глава Федерального агентства по труду Андреа Налес.

Тенденция связана с повсеместной нехваткой квалифицированного персонала, что затруднило бы наем работников в условиях экономического подъема. Немецкие компании неохотно сокращают персонал, несмотря на снижение спроса внутри страны и на важнейших экспортных рынках. При этом занятость росла более медленными темпами, а количество вакансий сократилось примерно на 15 процентов во втором квартале.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что быстрого восстановления крупнейшей экономики Европы не предвидится. Индикатор ожиданий института Ifo упал до 86,3 — это самый низкий показатель с февраля.

«Мы видим эту слабость по всем направлениям — машиностроение, химическая промышленность, электрооборудование и автомобильная промышленность», — заявил президент Ifo Клеменса Фюст.

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер назвал темпы экономического развития страны «абсолютно неудовлетворительными». Успехи государства в социальной и экологической сферах должны опираться на прочный экономический фундамент, но ему не уделяется достаточного внимания и ФРГ уже десять лет теряет конкурентоспособность.

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      Вячеслав Агапов
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