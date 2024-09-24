Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:36, 24 сентября 2024Экономика

Крупнейшая экономика Европы стала вызывать все больше опасений

Bloomberg: экономика Германии ослабела по всем направлениям

Фото: Michael Hanschke / Reuters

Опасения аналитиков по поводу рецессии в немецкой экономике усилились после очередного ухудшения перспектив развития бизнеса в Германии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как полагают опрошенные им эксперты, быстрого восстановления крупнейшей экономики Европы не предвидится. Индикатор ожиданий института Ifo упал до 86,3 в сентябре с 86,8 в августе. Это самый низкий показатель с февраля. По словам президента Ifo Клеменса Фюста, главная слабость — это производство.

«Мы видим эту слабость по всем направлениям — машиностроение, химическая промышленность, электрооборудование и автомобильная промышленность», — сказал он.

Ситуация усугубилась из-за проблем в сфере услуг.

Материалы по теме:
Германия решила упростить выдачу гражданства. Как страна пытается спасти свою экономику за счет мигрантов?
Германия решила упростить выдачу гражданства.Как страна пытается спасти свою экономику за счет мигрантов?
2 февраля 2024
Поезда в Германии начали массово опаздывать. Как миллионы немцев страдают от гигантского транспортного кризиса?
Поезда в Германии начали массово опаздывать.Как миллионы немцев страдают от гигантского транспортного кризиса?
5 марта 2024

Издание подчеркивает, что разговоры об экономическом спаде в Германии зазвучали громче после того, как череда плохих новостей выявила слабость ее ключевого автомобильного сектора. Бундесбанк называет серьезный экономический спад маловероятным, однако не исключает, что Германия уже попала в рецессию и в III квартале ее ждет еще одно снижение.

В свою очередь, экономисты уже начали ухудшать прогнозы на этот год. Некоторые прогнозируют небольшой спад. Фюст заявил о рисках «отрицательного роста». Пока в стране наблюдается рост располагаемых доходов, что, однако, пока не трансформировалось в потребление. В такой ситуации повышение нормы сбережений говорит о том, что люди обеспокоены будущим.

Ранее глава экономического отдела исследовательского подразделения Deutsche Bank Робин Винклер констатировал, что промышленность Германии столкнулась с сильнейшим спадом со времен образования республики в 1945 году.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      В пробах отравившейся пельменями семьи нашли следы средства от насекомых. Это мог быть дихлофос

      КНДР призвала оставить надежду входящую в Южную Корею американскую подлодку

      Стали известны траты россиян на новые легковушки

      Минобороны сообщило о пяти попытках прорыва ВСУ через границу

      Банки в России стали отказываться принимать неидеальные доллары

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении за сутки

      Звезда «Оппенгеймера» рассказала об ужаснувшей ее детей роли

      Раскрыты последствия пожара из-за падения беспилотника в Таганроге

      Переехавший в США российский комик раскрыл цены на продукты в Нью-Йорке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше