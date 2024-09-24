Крупнейшая экономика Европы стала вызывать все больше опасений

Bloomberg: экономика Германии ослабела по всем направлениям

Опасения аналитиков по поводу рецессии в немецкой экономике усилились после очередного ухудшения перспектив развития бизнеса в Германии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как полагают опрошенные им эксперты, быстрого восстановления крупнейшей экономики Европы не предвидится. Индикатор ожиданий института Ifo упал до 86,3 в сентябре с 86,8 в августе. Это самый низкий показатель с февраля. По словам президента Ifo Клеменса Фюста, главная слабость — это производство.

«Мы видим эту слабость по всем направлениям — машиностроение, химическая промышленность, электрооборудование и автомобильная промышленность», — сказал он.

Ситуация усугубилась из-за проблем в сфере услуг.

Издание подчеркивает, что разговоры об экономическом спаде в Германии зазвучали громче после того, как череда плохих новостей выявила слабость ее ключевого автомобильного сектора. Бундесбанк называет серьезный экономический спад маловероятным, однако не исключает, что Германия уже попала в рецессию и в III квартале ее ждет еще одно снижение.

В свою очередь, экономисты уже начали ухудшать прогнозы на этот год. Некоторые прогнозируют небольшой спад. Фюст заявил о рисках «отрицательного роста». Пока в стране наблюдается рост располагаемых доходов, что, однако, пока не трансформировалось в потребление. В такой ситуации повышение нормы сбережений говорит о том, что люди обеспокоены будущим.

Ранее глава экономического отдела исследовательского подразделения Deutsche Bank Робин Винклер констатировал, что промышленность Германии столкнулась с сильнейшим спадом со времен образования республики в 1945 году.