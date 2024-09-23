В Германии заявили о сильнейшем с 1945 года спаде промышленности

Эксперт Deutsche Bank: ФРГ переживает сильнейший с 1945 года промышленный спад

Промышленность Германии переживает сильнейший спад со времен образования республики в 1945 году. Соответствующий комментарий главы экономического отдела исследовательского подразделения Deutsche Bank Робина Винклера приводит газета Berliner Zeitung.

Эксперт отметил, что, с одной стороны нынешний спад менее серьезен, чем рецессия после финансового кризиса 2008 года и пандемии коронавируса, а с другой — он «глубже и продолжительнее, чем основные структурные кризисы 20-го века».

Винклер сравнил текущий кризис со спадом начала 1980-х годов, когда сильный энергетический шок и растущая глобальная конкуренция тоже поставили немецкую тяжелую промышленность перед проблемой существования. В то же время, по мнению экономиста, в этот раз кризис грозит оказаться более серьезным из-за экономической политики правящей коалиции.

Ранее стало известно, что Германию ожидают масштабные сокращения в обрабатывающей промышленности из-за роста цен на энергоносители и сокращения экспорта. Как пишет Bloomberg, страна, переживающая спад деловой активности в частном секторе (упал до самого низкого уровня за семь месяцев) остается главным слабым местом еврозоны — центральный банк ФРГ предупредил о рисках умеренной рецессии после череды плохих новостей от таких автопроизводителей, как Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen.