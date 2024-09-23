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11:45, 23 сентября 2024Экономика

Ведущие экономики Европы получили очередной удар

Bloomberg: Германия и Франция столкнулись со спадом деловой активности

Фото: IMAGO / Jürgen Heinrich / Globallookpress.com

В сентябре 2024 года две крупнейшие экономики Европейского союза получили очередной удар — во Франции и Германии произошел спад деловой активности в частном секторе. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Так, предварительный индекс менеджеров по закупкам S&P Global для Германии упал сильнее, чем ожидалось, до 47,2 — самого низкого уровня за семь месяцев. Для Франции он упал до 47,4 с 53,1. Доходность десятилетних немецких облигаций упала на четыре базисных пункта.

Отмечается, что главным слабым местом еврозоны остается Германия, чей центральный банк предупредил о рисках умеренной рецессии после череды плохих новостей от таких автопроизводителей, как Mercedes-Benz Group AG, BMW и Volkswagen AG. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают возобновления роста в Германии только к концу года. По словам главного экономиста Hamburg Commercial Bank Сайруса де ла Рубиа, спад в производственном секторе снова углубился, уничтожив всякую надежду на скорое восстановление.

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В свою очередь, Франция пережила падение активности в сфере услуг. Ее центробанк ожидает, что экономика вырастет лишь на 0,8 процента в 2024 году. Новому правительству премьер-министра Мишеля Барнье предстоит обуздать дефицит бюджета.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек констатировал, что экономика Германии справилась с недостатком газа, который был вызван прекращением поставок из России. Последние два года эта проблема больше не ощущается. Однако, как полагает министр, цена топлива уже не вернется к докризисным значениям.

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      Кирилл Луцюк
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