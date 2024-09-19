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17:00, 19 сентября 2024Экономика

Германия объявила о конце энергетического кризиса

Министр экономики Хабек заявил о завершении энергетического кризиса в Германии

Фото: Hauke-Christian Dittrich / Globallookpress.com

Экономика Германии справилась с недостатком газа, который был связан с прекращением поставок из России, эта проблема последних двух лет более не ощущается. Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, сообщает Welt.

По его словам, отсутствие российского газа больше не ощущается, дефицит закончился. В то же время он признал, что стоимость топлива не вернется на докризисный уровень. До начала боевых действий на Украине Германия была крупнейшим экспортным рынком для «Газпрома».

С 2022 года Германия находилась в чрезвычайной ситуации по газовой безопасности. В стране активно проводили политику экономии топлива и искали альтернативных поставщиков. Эти проблемы привели к замедлению национальной экономики, которое не удается преодолеть до сих пор. Одним из следствий роста цен на энергоносители может стать беспрецедентное закрытие заводов Volkswagen.

Вместе с тем фондовый рынок республики находится в состоянии роста, что свидетельствует о вере инвесторов в перспективы экономики. С начала года индекс S&P Germany BMI Liquid 35/20 Capped, объединяющий 30 наиболее ликвидных акций немецкого рынка, вырос на 14 процентов.

Ранее президент России Владимир Путин признался, что не понимает, почему Берлин не хочет договориться с Москвой об использовании уцелевшей после взрыва одной из веток газопровода «Северный поток-2», который так и не был сертифицирован.

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      Платон Щукин
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