ОАЭ собрались активнее вкладываться в Германию

Bloomberg: в ОАЭ упростят вложения в рекордно растущий фондовый рынок Германии

На следующей неделе на бирже Абу-Даби появится новый фонд, привязанный к стоимости акций крупнейших немецких компаний. Компания Lunate Capital Limited упростит для инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов доступ на рынок Германии на фоне его продолжающегося рекордного роста, сообщает Bloomberg.

Фонд Chimera S&P Germany UCITS собирается копировать индекс S&P Germany BMI Liquid 35/20 Capped, что объединяет 30 наиболее ликвидных акций немецкого рынка. С начала года индекс вырос на 14 процентов.

Как отмечает издание, и сам рост ценных бумаг компаний из Германии, и обращение к ним ближневосточных инвесторов, желающих активнее вкладывать в крупнейшую экономику Европы, идет вразрез с пессимизмом, который царит в ее отношении.

Ранее сообщалось, что фондовый рынок Китая, второй по величине в мире, столкнулся с рекордным за четыре года падением объемов торгов. Кроме того, с января по август объем прямых иностранных инвестиций в экономику КНР упал на 31,5 процента.

На этом фоне основной индекс страны CSI 300 продолжает многомесячное падение, в общей сложности с пиков 2021 года китайский рынок растерял 6,5 триллиона долларов капитализации.