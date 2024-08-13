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17:32, 13 августа 2024Экономика

Китайские акции перестали интересовать инвесторов

Bloomberg: объем торгов китайскими акциями упал до минимума за четыре года

Фото: Florence Lo / Reuters

Фондовый рынок Китая, являющийся вторым по величине в мире, столкнулся с рекордным за четыре года падением объемов торгов. Об этом со ссылкой на торговые данные сообщает Bloomberg.

Оборот на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах в понедельник, 12 августа, составил 496 миллиардов юаней (69,1 миллиарда долларов). В Гонконге также зафиксировано падение до 70,3 миллиарда гонконгских долларов (9 миллиардов долларов), что стало минимумом с февраля 2024 года.

Нередко падение объемов торгов свидетельствует о достижении предела пессимизма, однако на китайских площадках ранее такая ситуация предшествовала паническим распродажам. К тому же фондовый рынок КНР четвертый год подряд терпит убытки, в 2024 году основной индекс Китая CSI 300 упал более чем на три процента, что сделало его худшим из основных индикаторов мира.

Директор по инвестициям в Ying An Asset Management Шао Цифэн полагает, что причиной нынешней стагнации стала низкая доходность акций, которая уже уступает облигациям, однако он надеется на разворот тенденции, а не на ее продолжение.

Ранее Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу пошлин Евросоюза на электрокары. Решение ударило по китайским производителям, поскольку те считали Европу одним из основных рынков для продажи своей продукции.

При этом сама жалоба вряд ли повлияет на решение ЕС. Помимо сложности и продолжительности самого разбирательств, деятельность ВТО уже много лет фактически заблокирована США (рассмотрение апелляции стало невозможным из-за отсутствия судей), которые считают, что организация слишком часто действовала в интересах Китая.

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      Платон Щукин
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