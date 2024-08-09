Китай пожаловался на ограничения продажи своих автомобилей

Китай пожаловался на европейские пошлины на электрокары в ВТО

Китай пожаловался во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу пошлин Евросоюза на электрокары. Об этом со ссылкой на заявление Минкоммерции КНР сообщает ТАСС.

Представители Китая отмечают, что решение обложить импорт электромобилей пошлинами не имеет «фактической и правовой основы». Подобные ограничения нарушают правила ВТО и подрывают сотрудничество в области борьбы с изменениями климата.

«Для защиты прав и интересов развития отрасли производства электромобилей и глобального сотрудничества в сфере зеленой трансформации, Китай 9 августа передал вопрос временных компенсационных мер ЕС в отношении электрокаров на рассмотрение в рамках механизма урегулирования споров ВТО», — пояснили в ведомстве.

Китай призывает страны Европы «немедленно исправить ошибочную практику» и впредь поддерживать экономическое и торговое сотрудничество между странами.

В начале июля Евросоюз повысил импортные пошлины на электромобили из Китая до 17,4 или 37,6 процента в зависимости от производителя. Для производителя BYD пошлина составит 17,4 процента, для Geely — 19,9 процента, для SAIC — 37,6 процента. Другие компании, сотрудничавшие в проведении расследования, но не включенные в выборку, получат пошлину в размере 20,8 процента, а те, что не пошли на сотрудничество, — 37,6 процента. Их приплюсуют к нынешним сборам в размере 10 процентов.