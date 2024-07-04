Евросоюз нанес удар по китайскому импорту

Евросоюз повысил импортные пошлины на электромобили из Китая до 37,6 процента

Пошлины на поставки китайских электромобилей в Европу с 4 июля заметно повысят с нынешних десяти процентов, для основных производителей они составят от 17,4 до 37,6 процента от стоимости. Об этом со ссылкой на заявление Еврокомиссии пишет ТАСС.

Мера носит предварительный характер. Она стала результатом девятимесячного расследования из-за субсидий, которые автопроизводители получают от государства. По итогу такие меры признаны незаконными, что и привело к удару по импорту.

В Еврокомиссии указали, что консультации с Пекином по электромобилям в последние месяцы стали гораздо интенсивнее, что позволяет надеяться на урегулирование спора на основании переговоров в рамках норм Всемирной торговой организации (ВТО).

Для производителя BYD пошлина составит 17,4 процента, для Geely — 19,9 процента, для SAIC — 37,6 процента. Другие компании, сотрудничавшие в проведении расследования, но не включенные в выборку, получат пошлину в размере 20,8 процента, а те, что не пошли на сотрудничество, — 37,6 процента. Пошлину для автомобилей Tesla, произведенных в Китае, ЕС рассчитает позднее на основании соответствующего запроса.

Китай считает расследование Еврокомиссии примером протекционизма и угрожает принять ответные меры, которые в том числе коснутся европейских автопроизводителей. После того как ЕС предложил поднять пошлины до 48 процентов, в КНР намекнули, что увеличат пошлины на автомобили из Европы с большим объемом двигателя до 25 процентов.

Последнее решение могло бы ударить по интересам немецких компаний, в связи с чем их представители выступали против давления на китайских производителей. Однако Еврокомиссия не отменила решение.

По оценкам экспертов, новые пошлины Евросоюза на импорт китайских электрокаров обойдутся Пекину почти в четыре миллиарда долларов.