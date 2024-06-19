Европейские автопроизводители выступили против пошлин на электромобили из КНР

Европейские автопроизводители выступили против пошлин на электромобили из КНР

Ведущие европейские автопроизводители провели встречу за закрытыми дверями со своими коллегами из Китая. Об этом со ссылкой на местную газету «Хуаньцю шибао» пишет РИА Новости.

Участники со стороны КНР выразили свое серьезное недовольство по поводу предварительного решения Еврокомиссии о дополнительных пошлинах на китайские электромобили. Они призвали правительство Китая принять контрмеры и обдумать повышение пошлин на поставляемые из Евросоюза крупногабаритные автомобили с бензиновым двигателем.

Европейские компании также выступили против пошлин на электрокары из КНР и выразили надежду на скорейшее начало переговоров, которые позволят избежать эскалации торговой войны. Обе стороны прошедшей встречи призвали противостоять торговому протекционизму.

Европейская комиссия (ЕК) объявила 12 июня, что с 4 июля повысит пошлины на электромобили из КНР до 38 процентов в зависимости от степени сотрудничества компаний в ходе расследования ЕС. Китайских автопроизводителей обвинили в нарушении правил ВТО и манипулировании рынком с помощью государственных субсидий. Эксперты подсчитали, что новые тарифы ЕС на импорт китайских электрокаров обойдутся Пекину почти в четыре миллиарда долларов.