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13:53, 31 мая 2024Экономика

Потери Китая от ужесточения торговли с Европой оценили

Bloomberg: тарифы ЕС на электрокары обойдутся Китаю почти в $4 млрд

Фото: Chuttersnap / Unsplash

Новые тарифы Европейского союза (ЕС) на импорт китайских электрокаров обойдутся Пекину почти в четыре миллиарда долларов. Так потери от ужесточения торговли оценили аналитики Кильского института мировой экономики, их цитирует Bloomberg.

Если Брюссель введет 20-процентный тариф на импорт, объемы поставок электромобилей снизятся на четверть — примерно на 125 тысяч единиц. Продажи автомобилей местного производства увеличатся почти на такую же сумму, предполагают эксперты. В то же время Китай пообещал ввести ответные пошлины до 25 процентов на автомобили с мощными двигателями, что ударит по таким компаниям, как Mercedes-Benz Group и BMW.

Более высокие цены могут помешать переходу ЕС на электромобили, так как ранее блок озвучил планы практически прекратить продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Реализация этого плана потребует, чтобы граждане с низким доходом, особенно на юге и востоке объединения, могли позволить себе приобрести автомобиль с силовой установкой.

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«Ни в коем случае нельзя заранее сказать, что европейские автопроизводители восполнят пробел», — предупредил Джулиан Хинц, один из авторов исследования.

В Евросоюзе задумались о присоединении к торговой войне с Китаем вслед за США. Разворот к протекционизму объясняют повсеместным проникновением товаров из КНР на европейские рынки и серьезным ущербом для промышленности региона (в первую очередь — Германии) из-за антироссийских санкций и отказа от энергоресурсов из РФ.

Производители из КНР активно расширяют экспорт электромобилей в Европу — для повышения осведомленности о своих брендах они спонсируют крупные спортивные мероприятия, создают дилерскую сеть и развивают направления по обслуживанию и ремонту машин. Как отмечают эксперты, выигрывать в цене перед иностранными конкурентами брендам из КНР удается из-за государственных субсидий и лидерства страны в создании аккумуляторов. В регионе опасаются, что даже с высокими тарифами на импорт европейская промышленность может проиграть эту конкуренцию.

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      Вячеслав Агапов
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