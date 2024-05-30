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15:16, 30 мая 2024Экономика

Названо условие получения китайскими автомобилями превосходства над Tesla

Reuters: китайские машины обгонят Tesla в ЕС при условии появления новых моделей

Фото: Peerapon Boonyakiat / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Китайские машины могут обогнать Tesla по продажам в странах Евросоюза (ЕС), если представят больше новых моделей. Условия получения автомобилями из КНР превосходства в регионе назвало Reuters.

Производители из КНР активно расширяют экспорт электромобилей в Европу — для повышения осведомленности о своих брендах они спонсируют крупные спортивные мероприятия, создают дилерскую сеть и развивают направления по обслуживанию и ремонту машин.

Кроме того, компании увеличивают количество представленных на рынке автомобилей. Так, BYD недавно представила шесть электрических моделей в Европе и готовится выпустить еще две. Great Wall планирует выпускать в Европе по одной модели в год в течение следующих пяти лет. У Chery появятся в общей сложности восемь моделей внедорожников под двумя брендами. Для сравнения, у Tesla всего две массовых модели в средней ценовой категории — Model 3 и Model Y, и обе модели давно нуждаются в модернизации.

Руководители BYD, GWM и Chery сообщили Reuters, что стремятся пустить корни на европейском рынке. Так, Chery фокусируется на всех аспектах европейской автомобильной экосистемы, от брендинга до финансовых инструментов, ремонта и вторичных продаж как для частных, так и для корпоративных клиентов.

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По словам представителя Норвежской ассоциации электромобилей Кристины Бу, китайские бренды не только адаптируют имеющиеся модели для экспорта, но и работают над созданием отдельных автомобилей специально для европейского рынка с нуля. Как отмечают эксперты, выигрывать в цене перед иностранными конкурентами брендам из КНР удается из-за государственных субсидий и лидерства страны в создании аккумуляторов.

Пока китайские автопроизводители не сильно подрывают позиции европейских компаний — их цены в Европе лишь немного ниже цен на сопоставимые модели западных автопроизводителей, но китайские автомобили часто отличаются дополнительными опциями, такими как сиденья с подогревом и охлаждением, камеры на 360 градусов и цифровые приборные панели. В регионе опасаются, что даже с высокими тарифами на импорт европейская промышленность может проиграть эту конкуренцию.

Ранее в Евросоюзе задумались о возможности присоединиться к торговой войне с Китаем и ввести пошлины для ряда товаров вслед за США. Разворот к протекционизму объясняют повсеместным проникновением товаров из КНР на европейские рынки. Кроме того, среди причин подобного шага — серьезный ущерб для промышленности региона (в первую очередь — Германии) из-за антироссийских санкций и отказа от энергоресурсов из РФ. Также Европа восстанавливалась после пандемии за счет китайского спроса — КНР активно закупала европейское оборудование и машиностроительную продукцию, чтобы заместить импорт из-за рубежа своим.

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      Вячеслав Агапов
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