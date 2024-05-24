В Европе задумались о торговой войне с Китаем

«Известия»: Евросоюз может ввести торговые пошлины для Китая вслед за США

Евросоюз может присоединиться к торговой войне с Китаем и ввести пошлины против ряда товаров вслед за США. Об этом сообщает газета «Известия».

В середине мая президент США Джо Байден обнародовал пакет изменения торговых тарифов на импорт китайской продукции. Пошлины на ввоз ряда товаров взвинтили в четыре раза. Меру объяснили «неприемлемыми рисками для экономической безопасности» страны из-за якобы несправедливой политики Китая, наводняющего мировые рынки дешевыми товарами. Байден повысил тарифы на электромобили с 25 до 100 процентов, на литий-ионные аккумуляторы и комплектующие для них — с 7,5 до 25 процентов.

В Европе также задумались о развороте к протекционизму из-за повсеместного проникновения товаров из КНР на европейские рынки. Кроме того, среди причин для подобного шага — серьезный ущерб для промышленности региона (в первую очередь — Германии) из-за антироссийских санкций и отказа от энергоресурсов из РФ. Также Европа восстанавливалась после пандемии за счет китайского спроса — КНР активно закупала европейское оборудование и машиностроительную продукцию, чтобы заместить импорт из-за рубежа своим.

Европейским производителям оказалось сложно конкурировать с дешевыми китайскими машинами, а переход с ДВС на силовые установки нивелировал превосходство европейцев в технологиях и ноу-хау. В 2023 году каждый пятый электромобиль, продающийся на европейском рынке, оказался китайским. По прогнозу аналитиков, за год их доля вырастет до 25 процентов. Чтобы справиться с этой тенденцией в регионе предлагают либо полностью отказаться от электрокаров или же закрыть доступ на рынок для китайских машин.

По мнению аналитиков, для эффективной защиты местного рынка нужно увеличить тарифы на автомобили из КНР с 10 хотя бы до 25 процентов. Такой шаг сделает седаны и кроссоверы китайского производства дороже европейских машин. Однако некоторые эксперты предполагают, что пошлины ниже 55 процентов бессмысленны, так как китайские производители будут активнее осваивать европейский рынок после ужесточения торговли с США.

В сентябре 2023 года в рамках ежегодного обращения к Европарламенту президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о начале расследования Еврокомиссии по вопросам субсидий в отношении китайских электромобилей. «Мировые рынки сейчас наводнены дешевыми электромобилями. И их цена искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий», — пояснила она. Однако проверка не дала результатов, так как китайские машины продаются в регионе дороже, чем в самом Китае.

Во время пятидневной поездки в Пекин вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса министр торговли Китая Ван Вэньтао заявил европейскому чиновнику, что стремительное развитие сектора электромобилей в стране стало результатом инноваций в исследованиях и разработке, а также свободной конкуренции и «полноценной промышленной системы» Он выразил серьезную озабоченность расследованием ЕК и обвинил Брюссель в протекционизме, который повлияет на сотрудничество и стабильность глобальных цепочек поставок автомобилей.