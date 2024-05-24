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08:48, 24 мая 2024Экономика

В Европе задумались о торговой войне с Китаем

«Известия»: Евросоюз может ввести торговые пошлины для Китая вслед за США

Фото: Bob Riha Jr. / Reuters

Евросоюз может присоединиться к торговой войне с Китаем и ввести пошлины против ряда товаров вслед за США. Об этом сообщает газета «Известия».

В середине мая президент США Джо Байден обнародовал пакет изменения торговых тарифов на импорт китайской продукции. Пошлины на ввоз ряда товаров взвинтили в четыре раза. Меру объяснили «неприемлемыми рисками для экономической безопасности» страны из-за якобы несправедливой политики Китая, наводняющего мировые рынки дешевыми товарами. Байден повысил тарифы на электромобили с 25 до 100 процентов, на литий-ионные аккумуляторы и комплектующие для них — с 7,5 до 25 процентов.

В Европе также задумались о развороте к протекционизму из-за повсеместного проникновения товаров из КНР на европейские рынки. Кроме того, среди причин для подобного шага — серьезный ущерб для промышленности региона (в первую очередь — Германии) из-за антироссийских санкций и отказа от энергоресурсов из РФ. Также Европа восстанавливалась после пандемии за счет китайского спроса — КНР активно закупала европейское оборудование и машиностроительную продукцию, чтобы заместить импорт из-за рубежа своим.

Европейским производителям оказалось сложно конкурировать с дешевыми китайскими машинами, а переход с ДВС на силовые установки нивелировал превосходство европейцев в технологиях и ноу-хау. В 2023 году каждый пятый электромобиль, продающийся на европейском рынке, оказался китайским. По прогнозу аналитиков, за год их доля вырастет до 25 процентов. Чтобы справиться с этой тенденцией в регионе предлагают либо полностью отказаться от электрокаров или же закрыть доступ на рынок для китайских машин.

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По мнению аналитиков, для эффективной защиты местного рынка нужно увеличить тарифы на автомобили из КНР с 10 хотя бы до 25 процентов. Такой шаг сделает седаны и кроссоверы китайского производства дороже европейских машин. Однако некоторые эксперты предполагают, что пошлины ниже 55 процентов бессмысленны, так как китайские производители будут активнее осваивать европейский рынок после ужесточения торговли с США.

В сентябре 2023 года в рамках ежегодного обращения к Европарламенту президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о начале расследования Еврокомиссии по вопросам субсидий в отношении китайских электромобилей. «Мировые рынки сейчас наводнены дешевыми электромобилями. И их цена искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий», — пояснила она. Однако проверка не дала результатов, так как китайские машины продаются в регионе дороже, чем в самом Китае.

Во время пятидневной поездки в Пекин вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса министр торговли Китая Ван Вэньтао заявил европейскому чиновнику, что стремительное развитие сектора электромобилей в стране стало результатом инноваций в исследованиях и разработке, а также свободной конкуренции и «полноценной промышленной системы» Он выразил серьезную озабоченность расследованием ЕК и обвинил Брюссель в протекционизме, который повлияет на сотрудничество и стабильность глобальных цепочек поставок автомобилей.

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      Вячеслав Агапов
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