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18:02, 16 июня 2024Путешествия

Россиянка описала жизнь американских богачей фразой «почувствовала себя ничтожеством»

Фото: Mike Blake / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США, прогулялась по улицам Лос-Анджелеса и посмотрела, как живут богатые американцы. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что во время этой прогулки она «почувствовала себя ничтожеством». «Три этажа на одну семью — это не жирно, а чисто по-американски. Люди, что могут себе позволить шикарную жизнь, не бывают скромными. Они живут как короли», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

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По словам Ершовой, в отличие от российских богачей у американцев не принято устанавливать вокруг своих домов высокие заборы. «Вспоминая Рублевку, где живут звезды российской эстрады, там вот так на дома не посмотришь. Заборы выше человека в три раза», — напомнила путешественница.

Ершова добавила, что из-за отсутствия закрытого уличного пространства обеспеченные американцы готовы без стеснения «жить напоказ у прохожих и всей улицы».

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла истинные сожаления переехавших в США русских. Она пояснила, что в первую очередь релоканты жалуются на дороговизну жизни в Америке.

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      Алина Черненко
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