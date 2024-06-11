Россиянка побывала в США и раскрыла сожаления переехавших туда русских

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и раскрыла истинные сожаления переехавших туда русских. Об этом она написала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в первую очередь релоканты жалуются на дороговизну жизни в Америке. «Для нового переехавшего цены на все будут казаться заоблачными. Здесь нет самых дешевых продуктов, здесь нет даже дешевого и невкусного хлеба или ненатурального молока за доллар, что продают в наших супермаркетах», — объяснила она.

Кроме того, в США, в отличие от России, нет возможности бесконечно и бесплатно смотреть любимые фильмы в интернете. «Государство тщательно контролирует американцев», — заметила она.

Еще одним недостатком для русских блогерша назвала отсутствие привычных продуктов в магазинах. «Мы уже закупались в классическом американском магазине, и нигде не было творога, домашнего молока, ржаного хлеба, кукурузных палочек, киселя, глазированных сырков — все эти любимые с детства продукты не найти на американских полках», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о несчастной жизни переехавших в США русских. По ее словам, у них часто возникают проблемы с поиском привычных продуктов в магазинах и нехваткой компетентных работников в сфере красоты.

