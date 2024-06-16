Швейцария выразила готовность организовать новый саммит по Украине

Власти Швейцарии выразили готовность организовать новый саммит по украинскому вопросу. Об этом заявила президент европейской страны Виола Амхерд, ее слова приводит ТАСС.
«Мы будем продолжать участвовать в обсуждении, безусловно, также готовы организовать встречи в Швейцарии, если будет такая необходимость», — подчеркнула она.
Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский также подтвердил, что Киев начал консультации с государствами, которые могли бы принять вторую конференцию по Украине.
По его словам, уже есть такие страны. «Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработан, то откроется путь к проведению второго саммита мира», — добавил он.
Ранее стало известно, что текст декларации по прошедшему в Швейцарии саммиту по Украине готов. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, принципиальные позиции, на которых настаивал Киев, учтены.