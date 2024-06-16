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17:44, 16 июня 2024Мир

Швейцария выразила готовность организовать новый саммит по Украине

Президент Швейцарии: страна готова организовать новый саммит по Украине
Виола Амхерд

Виола Амхерд. Фото: Vadim Ghirda / AP

Власти Швейцарии выразили готовность организовать новый саммит по украинскому вопросу. Об этом заявила президент европейской страны Виола Амхерд, ее слова приводит ТАСС.

«Мы будем продолжать участвовать в обсуждении, безусловно, также готовы организовать встречи в Швейцарии, если будет такая необходимость», — подчеркнула она.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский также подтвердил, что Киев начал консультации с государствами, которые могли бы принять вторую конференцию по Украине.

По его словам, уже есть такие страны. «Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработан, то откроется путь к проведению второго саммита мира», — добавил он.

Ранее стало известно, что текст декларации по прошедшему в Швейцарии саммиту по Украине готов. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, принципиальные позиции, на которых настаивал Киев, учтены.

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      Фариза Бацазова
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