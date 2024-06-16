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12:59, 16 июня 2024Мир

Украина заявила о готовности текста декларации по саммиту в Швейцарии

Кулеба: текст декларации по швейцарскому саммиту по Украине готов

Фото: Michael Buholzer / Reuters

Текст декларации по прошедшему в Швейцарии саммиту по украинскому вопросу готов. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его заявления опубликовал телеканал «Общественное» у себя в Telegram-канале.

«В конце саммита президенты объявят об утверждении декларации. Она будет открыта для присоединения других стран и после завершения саммита», — добавил министр.

По словам главы внешнеполитического ведомства, текст — «сбалансированный», а принципиальные позиции, на которых настаивал Киев, учтены.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что участники швейцарского саммита по Украине напоминают персонажей из книги Джорджа Оруэлла «Скотный двор».

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      Фариза Бацазова
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