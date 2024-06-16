Медведев сравнил участников швейцарского саммита с персонажами из книги Оруэлла

Медведев сравнил участников саммита по Украине с персонажами «Скотного двора»

Участники швейцарского саммита по Украине напоминают персонажей из книги Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Аналогию провел в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке», — написал политик. По его словам, никто из участников саммита не знает, что он там делает и в чем заключается его роль. Он сравнил участников с животными — цепным псам, отмечает он, нужно следить за порядком, поскольку «овцы частенько блеют невпопад и путаются в заученных формулах».

При это во главе отары также присутствует «престарелый слабоумный хозяин», утративший связь с реальностью, указал Медведев. Зампред Совбеза резюмировал происходящее словами о том, что это позор.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на то, что в следующий раз ситуация на Украине будет обсуждаться на более конструктивном мероприятии, чем саммит в Швейцарии. Говоря о том, последовала ли от Запада реакция на предложения президента России Владимира Путина по новой архитектуре безопасности и урегулированию конфликта на Украине, Песков указал, что заявлений было много, но все они были «неконструктивного характера».