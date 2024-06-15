Кремль выразил надежду на конструктивное мероприятие для обсуждения Украины

Песков: РФ надеется, что в будущем Украину обсудят на конструктивном мероприятии

Россия надеется, что в следующий раз ситуация на Украине будет обсуждаться на более конструктивном мероприятии, чем саммит в Швейцарии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, последовала ли от Запада реакция на предложения президента России Владимира Путина по новой архитектуре безопасности и урегулированию конфликта на Украине, официальный представитель Кремля указал, что ее было «огромное количество» в виде различных заявлений, однако все они были «неконструктивного характера».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова перед началом швейцарского форума заявила, что участники мероприятия должны проявить бдительность, так как организаторы конференции могут предъявить им счет за согласованные инициативы.

Ранее Владимир Путин указал, что конференция в Швейцарии не подразумевает обсуждение фундаментальных вопросов, а лишь сведена к демагогии и обвинениям в адрес Москвы. РФ открыта к переговорам с Киевом, напомнил он.