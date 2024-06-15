Захарова: участникам форума в Швейцарии могут предъявить счет за их решения

Участники швейцарского форума по Украине должны проявить бдительность, так как организаторы конференции могут предъявить им счет за согласованные инициативы. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова перед началом мероприятия.

По ее словам, организаторы саммита могут «подсунуть» его участникам некие предложения общего характера, попросят их подписать или согласовать во имя благих целей, но затем потребуют значительные вливания на реализацию принятых решений.

Захарова указала, что сейчас США выколачивают из стран Евросоюза значительные средства в свой провальный проект, имея в виду действующий на Украине режим.

15 июня посол России в Дании Владимир Барбин высказал мнение, что саммит отдалит завершение конфликта, отметив, что российскую сторону не пригласили на конференцию специально.