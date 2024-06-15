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12:00, 15 июня 2024Мир

Посол России оценил влияние саммита по Украине на конфликт

Посол Барбин: саммит по Украине в Швейцарии отдалит завершение конфликта
Владимир Барбин

Владимир Барбин. Фото: Александр Натрускин /  РИА Новости

Саммит по Украине в Швейцарии отдалит завершение конфликта. Так его влияние на ситуацию оценил посол России в Дании Владимир Барбин, его заявление опубликовано в Telegram-канале посольства.

«Саммит не приближает окончание конфликта на Украине, а отдаляет его. Россию не пригласили в Швейцарию, хотя без России мир невозможен», — заявил он. Барбин отметил, что российскую сторону не пригласили на конференцию специально.

По его словам, странам Запада не нужен мир, им необходима Украина для борьбы с Россией. Дипломат также объяснил, почему Запад выступает за проведение конференции в Швейцарии. Как он утверждает, западные государства хотят, чтобы их считали миротворцами. При этом они поставляют Киеву оружие и соглашаются с атаками Украины по целям в России, добавил Барбин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конференция в Швейцарии не подразумевает обсуждение фундаментальных вопросов, а лишь сведена к демагогии и обвинениям в адрес Москвы. РФ открыта к переговорам с Киевом, напомнил он.

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      Кристина Есикова
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