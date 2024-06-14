Путин заявил о сведении к демагогии конференции по Украине в Швейцарии

Путин: конференция по Украине сведена к демагогии и обвинениям в адрес России

Конференция по Украине в Швейцарии не предполагает обсуждение фундаментальных вопросов, а лишь сведена к демагогии и обвинениям в адрес России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством российского МИД, трансляция которой доступна на Youtube-канале ведомства.

«Уже сейчас можно ожидать, что все сведется к общим разговорам демагогического характера и новому набору обвинений в адрес России», — рассказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Россия открыта к переговорам с Украиной. По его словам, Запад не позволяет Киеву пойти на настоящие меры по урегулированию конфликта.

Ранее Путин заявил, что Евразии необходимо создать новую систему безопасности, в том числе проработав ее варианты. Он также подчеркнул, что для создания подобной архитектуры безопасности необходимо сворачивание военного присутствия стран, внешних по отношению к пространству Евразии.