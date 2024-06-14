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13:16, 14 июня 2024Мир

Путин призвал создать новую систему безопасности в Евразии

Путин: в Евразии необходимо создать новую систему безопасности

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Евразии необходимо создать новую систему безопасности, в том числе проработав ее варианты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством российского МИД, трансляция которой доступна на Youtube-канале ведомства.

«Пришло время начать широкое обсуждение новой системы двухсторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии», — высказался российский лидер.

Путин также подчеркнул, что для создания подобной архитектуры безопасности необходимо сворачивание военного присутствия стран, внешних по отношению к пространству Евразии. Он добавил, что Россия уже продвигает вопрос новой системы через такие форматы, как СНГ, БРИКС и ШОС.

Ранее Путин заявил, что западная система безопасности на самом деле неэффективна, о чем свидетельствует история распада Югославии и конфликтов в Балканском регионе. По его словам, деструктивная позиция НАТО способствовала лишь обострению напряженности.

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      Максим Габриелян
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